В ДНР за год погибли более 200 человек из-за атак ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 20.01.2026
В ДНР за год погибли более 200 человек из-за атак ВСУ
В ДНР за год погибли более 200 человек из-за атак ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
В ДНР за год погибли более 200 человек из-за атак ВСУ
Более 200 человек, среди которых были шесть детей, погибли, еще почти 1,1 тысячи получили ранения в результате вооруженной киевской агрессии в ДНР в 2025 году,... РИА Новости, 20.01.2026
В ДНР за год погибли более 200 человек из-за атак ВСУ

В ДНР из-за атак ВСУ за год погибли более 200 человек, в том числе 6 детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Более 200 человек, среди которых были шесть детей, погибли, еще почти 1,1 тысячи получили ранения в результате вооруженной киевской агрессии в ДНР в 2025 году, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 1 января 2025 года по 31 декабря в республике погибли 205 мирных жителей, в том числе шестеро детей, а также пострадали 1099 человек, включая 73 детей.
Кроме того, по данным омбудсмена, с 1 по 18 января 2026 года в результате вооруженной агрессии ВСУ в ДНР погибли три человека, еще 13 получили ранения.
Морозова также уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в регионе погибли 9 863 мирных жителя, среди них 250 детей, и пострадали 16 199 человек, включая 1 043 детей.
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах
19 января, 21:41
 
