В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима подданного Великобритании Реджинальда Фрэнсиса Стила, воевавшего на стороне Киева, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Реджинальда Френсиса Стила. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Стила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2022 года Стил через Польшу приехал на Украину, где вступил в качестве наемника в "Интернациональный легион" для участия в боевых действиях. Стил прошел военную подготовку, а также был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого до осени 2025 года наемник принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ, получив более 3 миллионов рублей.
Стил объявлен в международный розыск и заочно арестован.