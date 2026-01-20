Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/dnr-2069062326.html
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании - РИА Новости, 20.01.2026
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима подданного Великобритании Реджинальда Фрэнсиса Стила, воевавшего на стороне Киева,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:19:00+03:00
2026-01-20T15:19:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
великобритания
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20260114/tiktok-2067748038.html
россия
донецкая народная республика
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, великобритания, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Великобритании

Воевавшего за ВСУ наемника из Великобритании заочно приговорили к 13 годам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима подданного Великобритании Реджинальда Фрэнсиса Стила, воевавшего на стороне Киева, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Реджинальда Френсиса Стила. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Стила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2022 года Стил через Польшу приехал на Украину, где вступил в качестве наемника в "Интернациональный легион" для участия в боевых действиях. Стил прошел военную подготовку, а также был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого до осени 2025 года наемник принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ, получив более 3 миллионов рублей.
Стил объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Наемник ВСУ из Нидерландов собирал деньги на экипировку через TikTok
14 января, 10:27
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала