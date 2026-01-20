Рейтинг@Mail.ru
11:42 20.01.2026
В мэрии Днепропетровска прошли обыски
Обыски прошли в мэрии Днепропетровска на Украине, их проводили якобы в связи с нарушениями на городской свалке, утверждает мэр города Борис Филатов*. РИА Новости, 20.01.2026
україна, россия, днепропетровск, борис филатов
Украина, Россия, Днепропетровск, Борис Филатов, В мире
© REUTERS / Yan DobronosovДнепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Yan Dobronosov
Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обыски прошли в мэрии Днепропетровска на Украине, их проводили якобы в связи с нарушениями на городской свалке, утверждает мэр города Борис Филатов*.
"Сегодня утром очередные "правоохранители" приперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свале что-то не так захоронено", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Филатова* в социальной сети Facebook**.
Там же Филатов* с применением нецензурных слов обратился к руководству Украины, не называя при этом имен и должностей, и потребовал прекратить разговоры о "единстве нации", назвав правоохранителей "бешеными псами" и пятой колонной.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Во Франции прошли обыски у экс-генпрокурора Украины
17 декабря 2025, 23:26
 
УкраинаРоссияДнепропетровскБорис Филатов
 
 
