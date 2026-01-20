В мэрии Днепропетровска прошли обыски

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обыски прошли в мэрии Днепропетровска на Украине, их проводили якобы в связи с нарушениями на городской свалке, утверждает мэр города Борис Филатов*.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" приперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свале что-то не так захоронено", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Филатова* в социальной сети Facebook**.

Там же Филатов * с применением нецензурных слов обратился к руководству Украины , не называя при этом имен и должностей, и потребовал прекратить разговоры о "единстве нации", назвав правоохранителей "бешеными псами" и пятой колонной.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России