В мэрии Днепропетровска прошли обыски
В мэрии Днепропетровска прошли обыски
Обыски прошли в мэрии Днепропетровска на Украине, их проводили якобы в связи с нарушениями на городской свалке, утверждает мэр города Борис Филатов*. РИА Новости, 20.01.2026
2026
В мэрии Днепропетровска прошли обыски
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обыски прошли в мэрии Днепропетровска на Украине, их проводили якобы в связи с нарушениями на городской свалке, утверждает мэр города Борис Филатов*.
"Сегодня утром очередные "правоохранители" приперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свале что-то не так захоронено", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Филатова* в социальной сети Facebook**.
Там же Филатов
* с применением нецензурных слов обратился к руководству Украины
, не называя при этом имен и должностей, и потребовал прекратить разговоры о "единстве нации", назвав правоохранителей "бешеными псами" и пятой колонной.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.