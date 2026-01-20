ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.

"Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.