https://ria.ru/20260120/dnepr-2068993189.html
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:14:00+03:00
2026-01-20T12:14:00+03:00
2026-01-20T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МО РФ: ВСУ потеряли до 55 военнослужащих в зоне действия "Днепра" за сутки