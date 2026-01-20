Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действия "Днепра" за сутки - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 20.01.2026 (обновлено: 12:18 20.01.2026)
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
