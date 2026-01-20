Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в комментарии РИА Новости, что переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошли в положительном ключе.
"Они были очень позитивными", — сказал он корреспонденту агентства.
Спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, в свою очередь, заявил, что встречи с американской делегацией всегда носят конструктивный характер.
"Все больше людей осознают правильность российской позиции", — отметил он.
На вопрос о темах разговора Дмитриев отвечать отказался. На встрече также присутствовал зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер. В годы первого президентства Трампа он работал его старшим советником.
Завтра американский лидер планирует прилететь Давос для участия в форуме. Вместе с ним в делегацию должны войти государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник, а также госсекретари по вопросам энергетики и технологий.
Мирная инициатива Штатов
В начале прошлого месяца в Кремле прошла встреча президента России с группой американских переговорщиков. Стороны обсудили содержание мирного плана, предложенного Вашингтоном, однако достигнуть компромисса пока не удалось. По словам Путина, представители США разделили положения на четыре блока, предложив разбирать разбирать каждый в отдельности.
По сообщениям иностранных СМИ, изначально документ содержал 27 пунктов, среди которых была передача под контроль Москвы территории Донбасса, а также официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза и запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Через несколько дней представители Вашингтона и Киева встретились в Берлине. О результатах их переговоров России позже доложили через Дмитриева.
В конце минувшего года во Флориде состоялся саммит президента США и главы киевского режима Владимира Зеленского. По утверждению Трампа, согласия удалось достичь по 95 процентам затронутых тем. После этого он поговорил по телефону с российским коллегой. Путин рассказал, что ВСУ пытались атаковать его резиденцию в Нижегородской области, после чего Москва была намерена пересмотреть переговорную позицию.