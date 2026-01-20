Рейтинг@Mail.ru
18:03 20.01.2026 (обновлено: 18:10 20.01.2026)
Дмитриев начал программу деловых встреч в Давосе
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл на первые деловые встречи в Давосе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) во вторник утром.
Логотип экономического форума в Давосе
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Вчера, 17:46
Около 15:30 по местному времени (17:30 мск) он начал программу деловых встреч. Позже днем он направится на переговоры с американскими представителями.
Дмитриев отказался отвечать на вопросы агентства, с кем именно проведет переговоры и каких тем они коснутся.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев в том числе передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Ранее организаторы форума сообщали, что делегация США в 2026 году станет самой многочисленной.
На форуме вместе с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Владимир Зеленский
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
Вчера, 13:38
 
Давос Россия Кирилл Дмитриев Экономика США Дмитрий Песков Дональд Трамп Мирный план США по Украине
 
 
