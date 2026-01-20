Дмитриев начал программу деловых встреч в Давосе

ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл на первые деловые встречи в Давосе, передаёт корреспондент РИА Новости.

Дмитриев прибыл в Давос , где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) во вторник утром.

Около 15:30 по местному времени (17:30 мск) он начал программу деловых встреч. Позже днем он направится на переговоры с американскими представителями.

Дмитриев отказался отвечать на вопросы агентства, с кем именно проведет переговоры и каких тем они коснутся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США . Он отметил, что Дмитриев в том числе передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине