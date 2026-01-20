Рейтинг@Mail.ru
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.01.2026
17:46 20.01.2026 (обновлено: 17:59 20.01.2026)
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству... РИА Новости, 20.01.2026
украина
давос
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
украина
давос
россия
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
«
"Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
