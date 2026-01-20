https://ria.ru/20260120/dmitriev-2069008409.html
Песков: Дмитриев передает США информацию по урегулированию на Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 20.01.2026
