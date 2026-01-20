Рейтинг@Mail.ru
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 20.01.2026 (обновлено: 12:51 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/dmitriev-2069006528.html
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом - РИА Новости, 20.01.2026
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что у главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:48:00+03:00
2026-01-20T12:51:00+03:00
в мире
давос
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260119/axios-2068792964.html
давос
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Давос, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом

Песков не подтвердил, что у Дмитриева в Давосе запланирована встреча с Трампом

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что у главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Давосе запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
"Нет, это я не могу подтвердить", - сказал Песков журналистам на вопрос, запланирована ли у некоторых членов российской делегации встреча с Трампом.
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ
19 января, 13:56
 
В миреДавосРоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала