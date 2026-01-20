https://ria.ru/20260120/dmitriev-2069006528.html
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом - РИА Новости, 20.01.2026
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что у главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
давос
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
давос
россия
сша
Песков не подтвердил, что у Дмитриева запланирована встреча с Трампом
Песков не подтвердил, что у Дмитриева в Давосе запланирована встреча с Трампом