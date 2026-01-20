В Архангельске вынесли приговор подростку, убившему сверстника на дискотеке

"Ребята вышли на улицу и за досуговым центром, где проходила дискотека, толкали друг друга. Один из ребят достал нож и нанес удар в грудь сверстнику. От тяжести полученной травмы ребенок скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На место приехали родители погибшего подростка. Подозреваемый, на которого указали свидетели конфликта, был задержан спустя непродолжительное время. На следствии он пояснял, что пил алкоголь и происходившее помнит плохо, заверял, что убивать не хотел. В судебном заседании подсудимый принес извинения родным погибшего, но они их не приняли.