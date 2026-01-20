https://ria.ru/20260120/diskoteka-2069096911.html
В Архангельске вынесли приговор подростку, убившему сверстника на дискотеке
В Архангельске вынесли приговор подростку, убившему сверстника на дискотеке - РИА Новости, 20.01.2026
В Архангельске вынесли приговор подростку, убившему сверстника на дискотеке
Пятнадцатилетний подросток, который летом прошлого года напал на ровесника, задевшего его плечом на детской дискотеке в городе Мирном, приговорен к шести годам... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:10:00+03:00
происшествия
мирный
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010678132.html
мирный
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мирный, архангельская область
Происшествия, Мирный, Архангельская область
В Архангельске вынесли приговор подростку, убившему сверстника на дискотеке
Архангельский подросток, убивший сверстника на дискотеке, получил 6 лет колонии
МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости.
Пятнадцатилетний подросток, который летом прошлого года напал на ровесника, задевшего его плечом на детской дискотеке в городе Мирном, приговорен к шести годам воспитательной колонии, сообщили
в Плесецком суде Архангельской области.
Как установили следователи, 30 августа прошлого года подростки приехали из города Мирного
в распложенный поблизости райцентр на дискотеку. Мальчики ранее были знакомы и поссорились из-за того, что один якобы задел другого плечом на дискотеке.
«
"Ребята вышли на улицу и за досуговым центром, где проходила дискотека, толкали друг друга. Один из ребят достал нож и нанес удар в грудь сверстнику. От тяжести полученной травмы ребенок скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На место приехали родители погибшего подростка. Подозреваемый, на которого указали свидетели конфликта, был задержан спустя непродолжительное время. На следствии он пояснял, что пил алкоголь и происходившее помнит плохо, заверял, что убивать не хотел. В судебном заседании подсудимый принес извинения родным погибшего, но они их не приняли.
"Суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего, в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с осужденного подростка суд взыскал два миллиона рублей. С учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств подростку назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии", - отметили в суде.