Рейтинг@Mail.ru
Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:55 20.01.2026 (обновлено: 17:07 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/direktor-2069092465.html
Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку
Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку - РИА Новости, 20.01.2026
Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку
Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости поблагодарил поклонников певицы за поддержку. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:55:00+03:00
2026-01-20T17:07:00+03:00
культура
россия
лариса долина
сергей пудовкин
московский городской суд
дело о квартире долиной
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_0:64:3040:1774_1920x0_80_0_0_c5a90a32f1f23f020fde7e1531a8ce7a.jpg
https://ria.ru/20260120/dolina-2069082167.html
https://ria.ru/20260119/dolina-2059330962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c9b93969feb64f6c20eb5feec5d9c90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, сергей пудовкин, московский городской суд, дело о квартире долиной, культура
Культура, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Культура
Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку

Пудовкин поблагодарил поклонников Долиной за интерес к творчеству певицы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости поблагодарил поклонников певицы за поддержку.
"Огромное спасибо всем поклонникам творчества Ларисы Долиной за помощь, поддержку, постоянный интерес к творчеству", - заявил представитель певицы.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого
Вчера, 16:23
Пудовкин подчеркнул, что большинство людей понимают разницу между хайпом, жёлтым юмором, издевательствами в интернете, недовольством какими-либо судебными решениями, повышенным интересом к процессу передачи ключей от квартиры и творчеством певицы.
"Очевидно, что большинство с уважением относятся к заслугам народной артистки, к её песням, к премьерам, многие понимают, что оказаться в беде или в ситуации переезда может каждый из нас", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
19 января, 13:42
 
КультураРоссияЛариса ДолинаСергей ПудовкинМосковский городской судДело о квартире ДолинойКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала