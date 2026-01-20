Концертный директор Долиной поблагодарил поклонников певицы за поддержку

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости поблагодарил поклонников певицы за поддержку.
"Огромное спасибо всем поклонникам творчества Ларисы Долиной за помощь, поддержку, постоянный интерес к творчеству", - заявил представитель певицы.
Пудовкин подчеркнул, что большинство людей понимают разницу между хайпом, жёлтым юмором, издевательствами в интернете, недовольством какими-либо судебными решениями, повышенным интересом к процессу передачи ключей от квартиры и творчеством певицы.
"Очевидно, что большинство с уважением относятся к заслугам народной артистки, к её песням, к премьерам, многие понимают, что оказаться в беде или в ситуации переезда может каждый из нас", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры.