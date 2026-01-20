Рейтинг@Mail.ru
Волочкова рассказала про свою экстремальную диету
07:12 20.01.2026
Волочкова рассказала про свою экстремальную диету
Волочкова рассказала про свою экстремальную диету - РИА Новости, 20.01.2026
Волочкова рассказала про свою экстремальную диету
Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости призналась, что почти ничего не ест еще со времен балетного училища.
анастасия волочкова
Шоубиз, Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала про свою экстремальную диету

Волочкова призналась, что почти ничего не ест со времен балетного училища

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости призналась, что почти ничего не ест еще со времен балетного училища.
"Да, я почти ничего не ем еще с балетного училища. Я была одержима творчеством, мне важно было быть стройной, худенькой. Вы что думаете, я не любила мамины пельмешки, макарошки и тортики? Конечно, любила. Но, придя в девять лет в училище, я сама себе сказала: "Настя, ты никогда больше не должна испытывать чувство голода", - сказала артистка.
Она поделилась, что во время ее учебы мама готовила для нее различные овощные котлеты, куда она запретила ей добавлять даже муку – только отруби и яйцо.
"Было время, когда я была пополнее. Но последние лет десять я ужесточила диету. Утром ем яйцо всмятку или овощной суп или бульон, вечером — салатные листья или только белок от двух яиц вкрутую. Могу позволить себе сашими, иногда моя помощница уговаривает меня съесть немного вареного куриного мяса", - поделилась Волочкова своим рационом.
Балерина 20 января отмечает 50-летний юбилей.
Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив
