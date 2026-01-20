Волочкова рассказала про свою экстремальную диету

https://ria.ru/20260120/dieta-2068936699.html
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости призналась, что почти ничего не ест еще со времен балетного училища.
"Да, я почти ничего не ем еще с балетного училища. Я была одержима творчеством, мне важно было быть стройной, худенькой. Вы что думаете, я не любила мамины пельмешки, макарошки и тортики? Конечно, любила. Но, придя в девять лет в училище, я сама себе сказала: "Настя, ты никогда больше не должна испытывать чувство голода", - сказала артистка.
Она поделилась, что во время ее учебы мама готовила для нее различные овощные котлеты, куда она запретила ей добавлять даже муку – только отруби и яйцо.
"Было время, когда я была пополнее. Но последние лет десять я ужесточила диету. Утром ем яйцо всмятку или овощной суп или бульон, вечером — салатные листья или только белок от двух яиц вкрутую. Могу позволить себе сашими, иногда моя помощница уговаривает меня съесть немного вареного куриного мяса", - поделилась Волочкова
своим рационом.
Балерина 20 января отмечает 50-летний юбилей.