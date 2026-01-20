Рейтинг@Mail.ru
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 20.01.2026 (обновлено: 16:48 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/deti-2069084064.html
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 20.01.2026
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске
Водолазы ищут детей, провалившихся под лед на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:31:00+03:00
2026-01-20T16:48:00+03:00
брянск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069089941_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d852f4107146e28ecf81492d2a49a299.jpg
https://ria.ru/20250103/rebenok-1992406266.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069089941_119:0:1079:720_1920x0_80_0_0_6d01249d2323513acc8da130f2ff040b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, происшествия
Брянск, Происшествия
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске

Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске при катании на ватрушке

© Фото : Брянская городская администрацияМесто поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске. 20 января 2026
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Брянская городская администрация
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске. 20 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Водолазы ищут детей, провалившихся под лед на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
"Сегодня в 13.34 (совпадает с мск - ред.) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: в Бежице утонули двое несовершеннолетних. Трагедия произошла на Десне в микрорайоне Московском. Как сообщил очевидец, дети катались на ватрушках с крутого берега реки на лёд. И, как говорят, выскочили на полынью", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что на месте происшествия работают спасатели, водолазы и следователи.
Проводится проверка произошедшего, устанавливаются причины и обстоятельства пропажи детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Кузбассе пропал ребенок
3 января 2025, 13:50
 
БрянскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала