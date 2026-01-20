https://ria.ru/20260120/deti-2069084064.html
Водолазы ищут детей, пропавших на реке Десна в Брянске
Водолазы ищут детей, провалившихся под лед на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на... РИА Новости, 20.01.2026
ТУЛА, 20 янв – РИА Новости.
Водолазы ищут детей, провалившихся под лед на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале
"Сегодня в 13.34 (совпадает с мск - ред.) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: в Бежице утонули двое несовершеннолетних. Трагедия произошла на Десне в микрорайоне Московском. Как сообщил очевидец, дети катались на ватрушках с крутого берега реки на лёд. И, как говорят, выскочили на полынью", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что на месте происшествия работают спасатели, водолазы и следователи.
Проводится проверка произошедшего, устанавливаются причины и обстоятельства пропажи детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области
