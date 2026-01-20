Рейтинг@Mail.ru
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/deputat-2068934278.html
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО - РИА Новости, 20.01.2026
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО
Депутат Приморья Игорь Чемерис, супруг члена комитета Госдумы по международным делам Розы Чемерис, заключил контракт на участие в специальной военной операции. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:51:00+03:00
2026-01-20T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91425/34/914253411_0:165:600:503_1920x0_80_0_0_a63bd3dd60fe6fe80ae45c7c6ef34ef6.jpg
https://ria.ru/20251101/svo-2052404721.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91425/34/914253411_0:109:600:559_1920x0_80_0_0_ddab9a2edaf7f7b3cb0e9996a46ff10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО

Приморский депутат Чемерис подписал контракт на участие в СВО

© Фото : Сайт Заксобрания Приморского краяИгорь Чемерис
Игорь Чемерис - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Сайт Заксобрания Приморского края
Игорь Чемерис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Депутат Приморья Игорь Чемерис, супруг члена комитета Госдумы по международным делам Розы Чемерис, заключил контракт на участие в специальной военной операции.
Роза Чемерис опубликовала фото решения комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья, председателем которого является ее супруг, от 20 января. В документе указано, что Игорь Чемерис сообщил о своем решение заключить контракт на участие в СВО на период с 21 января по 21 июля. В связи с этим врио председателя комитета назначен депутат Николай Алешин.
"Размещаю официальную информацию (во избежание кривотолков и домыслов, часто сопровождающих любые новости, связанные со мной или мужем)", - написала Роза Чемерис в своем Telegram-канале.
Игорь Чемерис работает депутатом заксобрания Приморья с 2011 года.
Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
1 ноября 2025, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала