https://ria.ru/20260120/deputat-2068934278.html
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО - РИА Новости, 20.01.2026
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО
Депутат Приморья Игорь Чемерис, супруг члена комитета Госдумы по международным делам Розы Чемерис, заключил контракт на участие в специальной военной операции. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:51:00+03:00
2026-01-20T06:51:00+03:00
2026-01-20T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91425/34/914253411_0:165:600:503_1920x0_80_0_0_a63bd3dd60fe6fe80ae45c7c6ef34ef6.jpg
https://ria.ru/20251101/svo-2052404721.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91425/34/914253411_0:109:600:559_1920x0_80_0_0_ddab9a2edaf7f7b3cb0e9996a46ff10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
Приморский депутат подписал контракт на участие в СВО
Приморский депутат Чемерис подписал контракт на участие в СВО
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости.
Депутат Приморья Игорь Чемерис, супруг члена комитета Госдумы по международным делам Розы Чемерис, заключил
контракт на участие в специальной военной операции.
Роза Чемерис опубликовала фото решения комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья, председателем которого является ее супруг, от 20 января. В документе указано, что Игорь Чемерис сообщил о своем решение заключить контракт на участие в СВО на период с 21 января по 21 июля. В связи с этим врио председателя комитета назначен депутат Николай Алешин.
"Размещаю официальную информацию (во избежание кривотолков и домыслов, часто сопровождающих любые новости, связанные со мной или мужем)", - написала Роза Чемерис в своем Telegram-канале.
Игорь Чемерис работает депутатом заксобрания Приморья с 2011 года.