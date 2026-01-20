Рейтинг@Mail.ru
Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/deparde-2068997994.html
Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение
Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение - РИА Новости, 20.01.2026
Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение
Известный итальянский фотограф Рино Бариллари заявил РИА Новости, что заключил мировое соглашение с французским актером Жераром Депардье, на которого ранее... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:28:00+03:00
2026-01-20T12:28:00+03:00
в мире
париж
франция
рим
жерар депардье
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917427196_0:104:2560:1544_1920x0_80_0_0_c5f64eacc975cdca4685b427ace0002f.jpg
https://ria.ru/20251209/deparde-2060727649.html
https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html
https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html
париж
франция
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917427196_140:0:2412:1704_1920x0_80_0_0_7e87e14e38e9c7c9fb45a422564203af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, рим, жерар депардье, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Рим, Жерар Депардье, Эммануэль Макрон
Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение

Обвинивший Депарье в нападении Бариллари заключил мировое соглашение с ним

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Актер Жерар Депардье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 20 янв – РИА Новости. Известный итальянский фотограф Рино Бариллари заявил РИА Новости, что заключил мировое соглашение с французским актером Жераром Депардье, на которого ранее подал в суд за нападение в мае прошлого года.
По словам фотографа, накануне они с Депардье встретились в историческом заведении Harry"s bar, где произошел инцидент.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
9 декабря 2025, 09:02
"Он принес извинения, я отозвал свои заявления. Мы остались бОльшими друзьями, чем были раньше", - сказал Бариллари, называющий себя "королем папарацци".
Ранее он заявлял, что Депардье и его спутница в мае прошлого года нанесли ему несколько ударов, когда тот пытался сфотографировать их за столиком одного из ресторанов в Риме.
В середине июня мировой судья, рассматривающий иски Депардье и Бариллари, предложил сторонам достичь соглашения для разрешения спора. В отсутствие примирения судебный процесс был продолжен.
В середине мая суд Парижа признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Коррекционный трибунал Парижа приговорил его к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к обеим подавшим жалобы женщинам 54 и 34 лет - декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни".
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
2 сентября 2025, 14:12
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждавших, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
13 мая 2025, 11:46
 
В миреПарижФранцияРимЖерар ДепардьеЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала