Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение

РИМ, 20 янв – РИА Новости. Известный итальянский фотограф Рино Бариллари заявил РИА Новости, что заключил мировое соглашение с французским актером Жераром Депардье, на которого ранее подал в суд за нападение в мае прошлого года.
По словам фотографа, накануне они с Депардье встретились в историческом заведении Harry"s bar, где произошел инцидент.
"Он принес извинения, я отозвал свои заявления. Мы остались бОльшими друзьями, чем были раньше", - сказал Бариллари, называющий себя "королем папарацци".
Ранее он заявлял, что Депардье и его спутница в мае прошлого года нанесли ему несколько ударов, когда тот пытался сфотографировать их за столиком одного из ресторанов в Риме.
В середине июня мировой судья, рассматривающий иски Депардье и Бариллари, предложил сторонам достичь соглашения для разрешения спора. В отсутствие примирения судебный процесс был продолжен.
В середине мая суд Парижа признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Коррекционный трибунал Парижа приговорил его к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к обеим подавшим жалобы женщинам 54 и 34 лет - декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни".
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждавших, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
