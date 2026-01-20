Депардье и фотограф, подавший на него в суд, заключили мировое соглашение

РИМ, 20 янв – РИА Новости. Известный итальянский фотограф Рино Бариллари заявил РИА Новости, что заключил мировое соглашение с французским актером Жераром Депардье, на которого ранее подал в суд за нападение в мае прошлого года.

По словам фотографа, накануне они с Депардье встретились в историческом заведении Harry"s bar, где произошел инцидент.

"Он принес извинения, я отозвал свои заявления. Мы остались бОльшими друзьями, чем были раньше", - сказал Бариллари, называющий себя "королем папарацци".

Ранее он заявлял, что Депардье и его спутница в мае прошлого года нанесли ему несколько ударов, когда тот пытался сфотографировать их за столиком одного из ресторанов в Риме

В середине июня мировой судья, рассматривающий иски Депардье и Бариллари, предложил сторонам достичь соглашения для разрешения спора. В отсутствие примирения судебный процесс был продолжен.

В середине мая суд Парижа признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Коррекционный трибунал Парижа приговорил его к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к обеим подавшим жалобы женщинам 54 и 34 лет - декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни".

Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.