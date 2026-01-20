Источник: дело о нападении на ребенка в Шереметьево поступило в суд

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", поступило в суд в Химках, сообщил РИА Новости информированный источник.

В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.