Рейтинг@Mail.ru
Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 20.01.2026 (обновлено: 23:33 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/davos-2069178594.html
Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor
Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor - РИА Новости, 20.01.2026
Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor
Тема Украины не вошла в список пяти основных проблем повестки дня на ужине в понедельник вечером для руководителей мировых нефтегазовых компаний в швейцарском... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:14:00+03:00
2026-01-20T23:33:00+03:00
в мире
украина
давос
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148590/23/1485902305_0:26:4652:2643_1920x0_80_0_0_9f79c2149ee8bfa6dda3fb5101936d25.jpg
https://ria.ru/20260120/vef-2068955460.html
украина
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148590/23/1485902305_397:0:4532:3101_1920x0_80_0_0_a1a067b824d36a23ea19350a846f66fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Давос, США, Мирный план США по Украине
Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor

Semafor: Украина не вошла в число пяти основных проблем в Давосе

CC BY-SA 2.0 / World Economic Forum/Valeriano Di Domenico / Логотип Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY-SA 2.0 / World Economic Forum/Valeriano Di Domenico /
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тема Украины не вошла в список пяти основных проблем повестки дня на ужине в понедельник вечером для руководителей мировых нефтегазовых компаний в швейцарском Давосе, сообщает портал Semafor со ссылкой на главу "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого.
"Я увидел, что сейчас Украина не стоит на первом или даже на пятом месте в повестке дня", - заявил Корецкий изданию.
Издание добавило, что в списке участников были большинство европейских и ближневосточных гигантов, но ни одного представителя США.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
Вчера, 09:52
 
В миреУкраинаДавосСШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала