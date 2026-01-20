Украина не вошла в число основных проблем в Давосе, сообщает Semafor

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тема Украины не вошла в список пяти основных проблем повестки дня на ужине в понедельник вечером для руководителей мировых нефтегазовых компаний в швейцарском Давосе, сообщает портал Semafor со ссылкой на главу "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого.

"Я увидел, что сейчас Украина не стоит на первом или даже на пятом месте в повестке дня", - заявил Корецкий изданию.

Издание добавило, что в списке участников были большинство европейских и ближневосточных гигантов, но ни одного представителя США.