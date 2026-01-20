Рейтинг@Mail.ru
Встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов - РИА Новости, 20.01.2026
22:22 20.01.2026
Встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов
Встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов - РИА Новости, 20.01.2026
Встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов
Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
россия
давос
кирилл дмитриев
стив уиткофф
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, давос, кирилл дмитриев, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Давос, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов

РИА Новости: встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продлилась более 2 часов

ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером продлилась более 2 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в павильоне США на Давосском форуме и растянулась более чем на два часа.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Вчера, 21:17
Все это время у павильона дежурили наряды полиции и охрана в штатском.
И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
Представители США после встречи в сопровождении охраны отправились пешком по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний.
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ
19 января, 13:56
 
В миреСШАРоссияДавосКирилл ДмитриевСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
