20:44 20.01.2026 (обновлено: 20:45 20.01.2026)
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе
ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дмитриев около 17:30 по местному времени (19:30 мск) зашёл в павильон США. Также туда прибыли Уиткофф и Кушнер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
Вчера, 14:44
Вокруг здания при этом была усилена охрана: у главного и запасного входов дежурят полицейские и сотрудники спецслужб в гражданском.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Ранее организаторы форума сообщали, что делегация США в 2026 году станет самой многочисленной.
Кирилл Дмитриев в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе
Вчера, 19:08
 
СШАРоссияДавосКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
