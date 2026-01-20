Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 20.01.2026 (обновлено: 21:52 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/davos-2069136603.html
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе
Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:08:00+03:00
2026-01-20T21:52:00+03:00
давос
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
в мире
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133827_0:0:1100:618_1920x0_80_0_0_9133a6057b663ac8247788f75e9b717c.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2068936459.html
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
давос
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133827_0:0:824:618_1920x0_80_0_0_494f5780521402320cd517dcbac70693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, в мире, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, вооруженные силы рф, спецоперация, экономика, всемирный экономический форум в давосе, стив уиткофф, джаред кушнер
Давос, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, В мире, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп, Украина, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Экономика, Всемирный экономический форум в Давосе, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе

РИА Новости: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер зашли в павильон США на форуме в Давосе

© РИА НовостиКирилл Дмитриев в Давосе
Кирилл Дмитриев в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости
Кирилл Дмитриев в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний.
Затем он продолжил деловую программу.
Позже Дмитриев прибыл в павильон США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:12

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00
 
ДавосРоссияСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийДональд ТрампУкраинаВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеВооруженные силы РФСпецоперацияЭкономикаВсемирный экономический форум в ДавосеСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала