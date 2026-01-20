Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе

ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.

Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний.

Затем он продолжил деловую программу.

Позже Дмитриев прибыл в павильон США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.

Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.