Дмитриев провел первую встречу на полях форума в Давосе
2026-01-20T19:08:00+03:00
2026-01-20T19:08:00+03:00
2026-01-20T21:52:00+03:00
ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогулялся по Давосу во время Всемирного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дмитриев завершил первую встречу на полях Всемирного экономического форума, а затем совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний.
Затем он продолжил деловую программу.
Позже Дмитриев прибыл в павильон США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев, в том числе, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Организаторы форума сообщали, что делегация США в этом году станет самой многочисленной. На форуме вместе с президентом Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.