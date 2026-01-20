Движение на улице в Давосе во время проведения экономического форума

© REUTERS / Denis Balibouse Движение на улице в Давосе во время проведения экономического форума

Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума

ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый швейцарский курорт Давос в первый день работы Всемирного экономического форума во вторник встал в пробках - из-за повышенных мер безопасности перекрыта половина дорог, передаёт корреспондент РИА Новости.

По прибытии на главный вокзал Davos Platz посетителей сразу встречают вывески ВЭФ. Однако пройти в зону здания конгресса можно только обладателям аккредитационного бейджа. Доступ к этой зоне огорожен металлическими решётками.

При этом движение автотранспорта на двух основных дорогах альпийского города затруднено. Гости форума прибывают на арендованных автомобилях с затемненными стеклами или на мини-шаттлах форума. Из-за них на улице скопились многокилометровые пробки.

В городе для местных жителей и немногочисленных лыжников почти не осталось работающих кафе и магазинов, так как все помещения арендованы странами и международными компаниями. Там разместились их павильоны.

Также власти Давоса усилили охрану около отелей класса люкс, в том числе, знаменитого Alpengold, где должен остановиться американский президент Дональд Трамп

Ранее власти кантона Граубюнден сообщили, что для обеспечения безопасности на форуме полиции будут помогать 5 тысяч военных.