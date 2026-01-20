https://ria.ru/20260120/davos-2069053265.html
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума - РИА Новости, 20.01.2026
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума
Знаменитый швейцарский курорт Давос в первый день работы Всемирного экономического форума во вторник встал в пробках - из-за повышенных мер безопасности... РИА Новости, 20.01.2026
ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый швейцарский курорт Давос в первый день работы Всемирного экономического форума во вторник встал в пробках - из-за повышенных мер безопасности перекрыта половина дорог, передаёт корреспондент РИА Новости.
По прибытии на главный вокзал Davos Platz посетителей сразу встречают вывески ВЭФ. Однако пройти в зону здания конгресса можно только обладателям аккредитационного бейджа. Доступ к этой зоне огорожен металлическими решётками.
При этом движение автотранспорта на двух основных дорогах альпийского города затруднено. Гости форума прибывают на арендованных автомобилях с затемненными стеклами или на мини-шаттлах форума. Из-за них на улице скопились многокилометровые пробки.
В городе для местных жителей и немногочисленных лыжников почти не осталось работающих кафе и магазинов, так как все помещения арендованы странами и международными компаниями. Там разместились их павильоны.
Также власти Давоса
усилили охрану около отелей класса люкс, в том числе, знаменитого Alpengold, где должен остановиться американский президент Дональд Трамп
.
Ранее власти кантона Граубюнден
сообщили, что для обеспечения безопасности на форуме полиции будут помогать 5 тысяч военных.
Организаторы ожидают порядка 400 политиков, в том числе 65 глав государств, и 1,7 тысячи представителей бизнеса.