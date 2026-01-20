Рейтинг@Mail.ru
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума - РИА Новости, 20.01.2026
14:58 20.01.2026
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума - РИА Новости, 20.01.2026
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума
Знаменитый швейцарский курорт Давос в первый день работы Всемирного экономического форума во вторник встал в пробках - из-за повышенных мер безопасности... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
давос
граубюнден
дональд трамп
в мире, давос, граубюнден, дональд трамп
В мире, Давос, Граубюнден, Дональд Трамп
Давос встал в пробках в первый день работы экономического форума

Давос встал в пробках в первый день работы форума из-за мер безопасности

© REUTERS / Denis BalibouseДвижение на улице в Давосе во время проведения экономического форума
Движение на улице в Давосе во время проведения экономического форума
© REUTERS / Denis Balibouse
Движение на улице в Давосе во время проведения экономического форума
ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый швейцарский курорт Давос в первый день работы Всемирного экономического форума во вторник встал в пробках - из-за повышенных мер безопасности перекрыта половина дорог, передаёт корреспондент РИА Новости.
По прибытии на главный вокзал Davos Platz посетителей сразу встречают вывески ВЭФ. Однако пройти в зону здания конгресса можно только обладателям аккредитационного бейджа. Доступ к этой зоне огорожен металлическими решётками.
При этом движение автотранспорта на двух основных дорогах альпийского города затруднено. Гости форума прибывают на арендованных автомобилях с затемненными стеклами или на мини-шаттлах форума. Из-за них на улице скопились многокилометровые пробки.
В городе для местных жителей и немногочисленных лыжников почти не осталось работающих кафе и магазинов, так как все помещения арендованы странами и международными компаниями. Там разместились их павильоны.
Также власти Давоса усилили охрану около отелей класса люкс, в том числе, знаменитого Alpengold, где должен остановиться американский президент Дональд Трамп.
Ранее власти кантона Граубюнден сообщили, что для обеспечения безопасности на форуме полиции будут помогать 5 тысяч военных.
Организаторы ожидают порядка 400 политиков, в том числе 65 глав государств, и 1,7 тысячи представителей бизнеса.
