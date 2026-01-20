Самолет Уиткоффа приземлился в Цюрихе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, приземлился в аэропорту Цюриха, где поблизости - в Давосе - проходит Всемирный экономический форум, выяснило РИА Новости на основе анализа данных авиатрекера.
Согласно данным, бизнес-джет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG находится на земле в районе аэропорта Цюриха. Последняя зафиксированная позиция указывает, что самолет завершил полет и находится на стоянке.
Как выяснило РИА Новости, этот самолет ранее неоднократно использовался Уиткоффом для зарубежных поездок, в том числе для визитов в Россию в 2025 году.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Давос. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали, что он может посетить форум на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
