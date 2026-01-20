Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога"

Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе

ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе разместился в здании евангелической церкви, передаёт корреспондент РИА Новости.

Страны и международные корпорации традиционно арендовали все фасады зданий на центральных улицах швейцарского альпийского курорта. Однако павильон США выделяется на фоне остальных: Штаты сняли здание исторической Английской церкви.

Витражи снаружи завешаны плакатами со словами: "Павильон США, 250 лет свободы". На них изображены белоголовые орлы и факелы статуи свободы. Над зданием церкви на большой синей растяжке значится: "Дом Бога".

Внутри павильон обставлен диванчиками и креслами, работает кофе-бар, а алтарь превращён в сцену с разноцветной подсветкой.

Тут запланированы выступления представителей американских компаний, а также администрации США, включая главу минфина США Скотта Бессента