Рейтинг@Mail.ru
Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/davos-2069042016.html
Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога"
Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога" - РИА Новости, 20.01.2026
Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога"
Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе разместился в здании евангелической церкви, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:30:00+03:00
2026-01-20T14:30:00+03:00
в мире
сша
давос
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069040065_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_2f6b15665d4115258a0c35e4d16fff84.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068998635.html
https://ria.ru/20260120/peskov-2069006978.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069040065_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_979ad247de4dcb6a29bbbd5fdf399723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, скотт бессент
В мире, США, Давос, Скотт Бессент
Павильон США в Давосе разместился под вывеской "Дом бога"

РИА Новости: павильон США в Давосе разместился в церкви под вывеской "Дом бога"

© REUTERS / Denis BalibouseПавильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе разместился в здании евангелической церкви, передаёт корреспондент РИА Новости.
Страны и международные корпорации традиционно арендовали все фасады зданий на центральных улицах швейцарского альпийского курорта. Однако павильон США выделяется на фоне остальных: Штаты сняли здание исторической Английской церкви.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США посоветовали готовиться к оскорблениям в выступлении Трампа в Давосе
Вчера, 12:30
Витражи снаружи завешаны плакатами со словами: "Павильон США, 250 лет свободы". На них изображены белоголовые орлы и факелы статуи свободы. Над зданием церкви на большой синей растяжке значится: "Дом Бога".
Внутри павильон обставлен диванчиками и креслами, работает кофе-бар, а алтарь превращён в сцену с разноцветной подсветкой.
Тут запланированы выступления представителей американских компаний, а также администрации США, включая главу минфина США Скотта Бессента.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе
Вчера, 12:50
 
В миреСШАДавосСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала