Встречи в Давосе вряд ли приведут к прорыву по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
12:31 20.01.2026
Встречи в Давосе вряд ли приведут к прорыву по Украине, пишут СМИ
Встречи в Давосе вряд ли приведут к прорыву по Украине, пишут СМИ
в мире
сша
давос
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
сша
давос
украина
в мире, сша, давос, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Конгресс-центр в Давосе, где проходит Международный экономический форум
© AP Photo / Markus Schreiber
Конгресс-центр в Давосе, где проходит Международный экономический форум. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами на Всемирном экономическом форуме в шведском Давосе вряд ли принесут прорывы в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщает портал Axios.
"Споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности и восстановлению Украины", - отмечает портал.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
19 января, 10:38
Неназванный американский чиновник отметил порталу, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако по его словам, не стоит ждать никаких прорывов.
Украинский чиновник подчеркнул порталу, что было отменено подписание лидерами "плана благосостояния" по Украине. Американский чиновник уточнил порталу, что дата подписания документа пока не была определена, и добавил, что план все еще нуждается в доработке.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников писала, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:12
 
