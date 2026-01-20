https://ria.ru/20260120/davos-2068990265.html
Дмитриев прибыл в Давос
Дмитриев прибыл в Давос - РИА Новости, 20.01.2026
Дмитриев прибыл в Давос
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:03:00+03:00
2026-01-20T12:03:00+03:00
2026-01-20T12:04:00+03:00
давос
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_0:0:3680:2070_1920x0_80_0_0_e79f59c2feaa69d3d71ba671a2cab36e.jpg
https://ria.ru/20260120/vef-2068955460.html
давос
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_223:0:3375:2364_1920x0_80_0_0_3e24c4b7ee1d28015d80028a4c73bd5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Давос, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире