Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прибыл в Давос - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 20.01.2026 (обновлено: 12:04 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/davos-2068990265.html
Дмитриев прибыл в Давос
Дмитриев прибыл в Давос - РИА Новости, 20.01.2026
Дмитриев прибыл в Давос
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:03:00+03:00
2026-01-20T12:04:00+03:00
давос
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_0:0:3680:2070_1920x0_80_0_0_e79f59c2feaa69d3d71ba671a2cab36e.jpg
https://ria.ru/20260120/vef-2068955460.html
давос
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_223:0:3375:2364_1920x0_80_0_0_3e24c4b7ee1d28015d80028a4c73bd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Давос, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев прибыл в Давос

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум.
"Прибыл в Давос", - сообщил он в соцсети X. Дмитриев сопроводил сообщение постером с подписью "Давос - где глобалисты обсуждают коллапс глобализма".
Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали, что Дмитриев может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
Вчера, 09:52
 
ДавосРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала