Датский пенсионный фонд избавится от облигаций США, сообщает Bloomberg
19:47 20.01.2026
Датский пенсионный фонд избавится от облигаций США, сообщает Bloomberg
Датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует избавиться от казначейских облигаций США к концу января на фоне спора вокруг Гренландии, сообщает Блумберг. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
сша
гренландия
дания
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
© U.S. Embassy SlovakiaФлаг США
Флаг США
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует избавиться от казначейских облигаций США к концу января на фоне спора вокруг Гренландии, сообщает Блумберг.
Как пишет издание со ссылкой на главного инвестиционного директора AkademikerPension Андерса Шельде (Anders Schelde), фонд на конец 2025 года владел казначейскими облигациями США на сумму около 100 миллионов долларов.
Шельде назвал заявления американского президента Дональда Трампа о захвате Гренландии одной из причин, побудивших фонд отказаться от инвестиций в казначейские облигации США. При этом, по его словам, опасения по поводу бюджетно-финансовой дисциплины и ослабления доллара также оправдывают отказ от инвестиций в американские активы.
"В целом, кредитный рейтинг США оставляет желать лучшего, и в долгосрочной перспективе финансовое положение правительства США неустойчиво", — заявил Шельде.
Трамп ранее объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
AkademikerPension - датский фонд, хранящий и управляющий сбережениями учителей и преподавателей на сумму около 25 миллиардов долларов.
