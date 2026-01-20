Рейтинг@Mail.ru
Дания передаст Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.01.2026
18:30 20.01.2026
Дания передаст Украине истребители F-16
Дания передаст Украине истребители F-16
Дания вывела из эксплуатации истребители F-16, они продолжат службу на Украине и в Аргентине, сообщает портал War Zone. РИА Новости, 20.01.2026
Дания вывела из эксплуатации истребители F-16 и передаст их Украине

Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания вывела из эксплуатации истребители F-16, они продолжат службу на Украине и в Аргентине, сообщает портал War Zone.
"Королевские ВВС Дании (RDAF) стали еще одним оператором НАТО, выведшим из эксплуатации легендарный истребитель F-16... датские F-16 продолжат службу в Аргентине и на Украине", - говорится в материале.
По информации портала, официальная церемония вывода истребителей из эксплуатации состоялась на авиабазе королевских ВВС Дании Скридструп после более чем 40 лет их службы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
11 января, 23:50
 
