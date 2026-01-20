https://ria.ru/20260120/daniya-2069042245.html
Лавров пошутил об угрозах Дании забрать землю у дипмиссии России
Лавров пошутил об угрозах Дании забрать землю у дипмиссии России - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров пошутил об угрозах Дании забрать землю у дипмиссии России
Дания, возможно, хочет отобрать землю, на которой расположено посольство РФ, чтобы переселить людей из Гренландии, пошутил во вторник министр иностранных дел РФ РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:33:00+03:00
2026-01-20T14:33:00+03:00
2026-01-20T14:33:00+03:00
россия
дания
гренландия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069007946.html
россия
дания
гренландия
россия, дания, гренландия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Дания, Гренландия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров пошутил об угрозах Дании забрать землю у дипмиссии России
Лавров: Дания, возможно, хочет отобрать землю у посольства РФ для гренландцев