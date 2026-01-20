Лавров пошутил об угрозах Дании забрать землю у дипмиссии России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания, возможно, хочет отобрать землю, на которой расположено посольство РФ, чтобы переселить людей из Гренландии, пошутил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.