https://ria.ru/20260120/danija-2069180871.html
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
Копенгаген разрабатывает планы по отправке в Гренландию до тысячи датских солдат в течение 2026 года на фоне притязаний США на остров, сообщает датский... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:28:00+03:00
2026-01-20T23:28:00+03:00
2026-01-20T23:28:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069111974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1af572c71cf0e101a1ab63efb45504b1.jpg
https://ria.ru/20260120/danija-2068953873.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069111974_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a18247012488517ca77ad589a57333fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
TV2: Дания планирует отправить до тысячи солдат в Гренландию в 2026 году