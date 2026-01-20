Рейтинг@Mail.ru
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
23:28 20.01.2026
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ

TV2: Дания планирует отправить до тысячи солдат в Гренландию в 2026 году

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатские военные в порту Нуука, Гренландия
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Копенгаген разрабатывает планы по отправке в Гренландию до тысячи датских солдат в течение 2026 года на фоне притязаний США на остров, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на источники.
Дании ведётся работа над планами по отправке до тысячи строевых солдат в Гренландию в течение 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны также дополнительные переброски от датских ВМС и ВВС. По данным источников телеканала, планируется, что военные будут присутствовать на острове в течение всего года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Дании пригрозили США войной
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
