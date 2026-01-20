Рейтинг@Mail.ru
В Дании опровергли слова Трампа о российской угрозе для Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 20.01.2026 (обновлено: 10:23 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/danija-2068965388.html
В Дании опровергли слова Трампа о российской угрозе для Гренландии
В Дании опровергли слова Трампа о российской угрозе для Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
В Дании опровергли слова Трампа о российской угрозе для Гренландии
Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов опроверг слова президента США Дональда Трампа о существовании угрозы для Гренландии со стороны Китая... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:21:00+03:00
2026-01-20T10:23:00+03:00
в мире
гренландия
россия
китай
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068946378.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
гренландия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c7b0a5a21c909f4a55035becc206e3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, китай, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В Дании опровергли слова Трампа о российской угрозе для Гренландии

В Дании опровергли слова Трампа об угрозе для Гренландии со стороны РФ и КНР

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов опроверг слова президента США Дональда Трампа о существовании угрозы для Гренландии со стороны Китая и России.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США
Вчера, 09:16
"Гренландии не угрожают китайцы или россияне", - заявил телеканалу CNN Ярлов.
Он подчеркнул, что РФ или Китай совсем не близки к тому, чтобы взять Гренландию под свой контроль.
В МИД РФ ранее заявляли, что ни Россия, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00
 
В миреГренландияРоссияКитайДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала