Появились новые подробности смерти обнинского пенсионера от кипятка

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Пенсионер 75 лет в Обнинске Калужской области получил ожоги, пользуясь горячей водой из крана у себя дома, был госпитализирован, а через 22 дня скончался, сообщила прокуратура региона.

СК РФ 12 января сообщил, что в эфире федерального телеканала сообщалось о смерти пожилого мужчины в Обнинске . По данным СМИ, он получил ожоги, принимая душ - вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура сообщает, что проверила информацию о случившемся.

"Установлено, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался", - говорится в сообщении.