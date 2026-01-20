https://ria.ru/20260120/chp-2069165879.html
Появились новые подробности смерти обнинского пенсионера от кипятка
Появились новые подробности смерти обнинского пенсионера от кипятка
Пенсионер 75 лет в Обнинске Калужской области получил ожоги, пользуясь горячей водой из крана у себя дома, был госпитализирован, а через 22 дня скончался,... РИА Новости, 20.01.2026
Получивший ожоги обнинский пенсионер умер через 22 дня после госпитализации
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Пенсионер 75 лет в Обнинске Калужской области получил ожоги, пользуясь горячей водой из крана у себя дома, был госпитализирован, а через 22 дня скончался, сообщила прокуратура региона.
СК РФ
12 января сообщил, что в эфире федерального телеканала сообщалось о смерти пожилого мужчины в Обнинске
. По данным СМИ, он получил ожоги, принимая душ - вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура сообщает, что проверила информацию о случившемся.
"Установлено, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался", - говорится в сообщении.
Калужские СМИ сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на горячую воду. Глава города Стефан Перевалов заявил РИА Новости, что массового обращения с ожогами в больницу нет, а было за период с декабря по настоящее время лишь одно.