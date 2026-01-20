Рейтинг@Mail.ru
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/chp-2069106821.html
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге - РИА Новости, 20.01.2026
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге
Двое подростков из Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в теракте за поджоги оборудования на железной дороге, сообщила Приволжская... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:39:00+03:00
2026-01-20T17:39:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
москва
горьковская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html
нижегородская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, москва, горьковская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Москва, Горьковская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге

Подростков из Нижегородской области будут судить за теракт на железной дороге

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Двое подростков из Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в теракте за поджоги оборудования на железной дороге, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2025 года двое несовершеннолетних жителей Нижегородской области за денежное вознаграждение совершили поджоги релейного шкафа и двух шкафов пункта считывания информации, расположенных на перегоне станций Тонгашево - Пижма Горьковской железной дороги. В результате произошло повреждение железнодорожных объектов транспортных коммуникаций, что повлекло задержки движения поездов на участке железной дороги.
Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте, обвиняемым 15 и 16 лет. Сотрудники правоохранительных органов задержали их сразу после совершения преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд (г. Москва) для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
13 мая 2025, 15:32
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияМоскваГорьковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала