Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге - РИА Новости, 20.01.2026
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге
Двое подростков из Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в теракте за поджоги оборудования на железной дороге, сообщила Приволжская... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:39:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
москва
горьковская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
Нижегородских подростков будут судить за теракт на железной дороге
Подростков из Нижегородской области будут судить за теракт на железной дороге