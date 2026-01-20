На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники СК и полиции задержали мужчину и его пособницу, которых обвиняют в том, что они по найму пытались убить в Екатеринбурге женщину, облив кислотой, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

В воскресенье объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте до 11 марта Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей гражданской супруги, которую 12 января облили кислотой в подземном паркинге. Пострадавшая попала в больницу с ожогами.

По версии следствия, Ермаков решил убить бывшую сожительницу из личной неприязни и нанял для этого мужчину 1990 года рождения и женщину 1998 года рождения, ключ от паркинга организатор заранее передал исполнителю. Нападавший облил жертву токсическим веществом, но потерпевшая оказала активное сопротивление, и мужчине пришлось убежать.

"В рамках следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СК России и полиции установлены и задержаны все трое фигурантов. В отношении предполагаемого заказчика судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании соответствующей меры пресечения в отношении двух других соучастников", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь рассказал, что преступление было раскрыто "по горячим следам", а предполагаемого исполнителя и пособницу задержали по месту жительства родственников мужчины, где они пытались "залечь на дно".

"Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере... В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно... До решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения все будут находиться под стражей", - отметил полковник Горелых.