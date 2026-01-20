Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/chp-2069089190.html
На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой
На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой - РИА Новости, 20.01.2026
На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой
Сотрудники СК и полиции задержали мужчину и его пособницу, которых обвиняют в том, что они по найму пытались убить в Екатеринбурге женщину, облив кислотой,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:43:00+03:00
2026-01-20T16:43:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251207/sud-2060444818.html
россия
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники СК и полиции задержали мужчину и его пособницу, которых обвиняют в том, что они по найму пытались убить в Екатеринбурге женщину, облив кислотой, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
В воскресенье объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте до 11 марта Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей гражданской супруги, которую 12 января облили кислотой в подземном паркинге. Пострадавшая попала в больницу с ожогами.
По версии следствия, Ермаков решил убить бывшую сожительницу из личной неприязни и нанял для этого мужчину 1990 года рождения и женщину 1998 года рождения, ключ от паркинга организатор заранее передал исполнителю. Нападавший облил жертву токсическим веществом, но потерпевшая оказала активное сопротивление, и мужчине пришлось убежать.
"В рамках следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СК России и полиции установлены и задержаны все трое фигурантов. В отношении предполагаемого заказчика судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании соответствующей меры пресечения в отношении двух других соучастников", - говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь рассказал, что преступление было раскрыто "по горячим следам", а предполагаемого исполнителя и пособницу задержали по месту жительства родственников мужчины, где они пытались "залечь на дно".
"Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере... В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно... До решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения все будут находиться под стражей", - отметил полковник Горелых.
В пресс-службе СК по региону уточнили, что задержанным исполнителю и пособнице предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое по найму) и частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершённое по найму).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Тюмени арестовали двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин
7 декабря 2025, 19:45
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЕкатеринбургВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала