https://ria.ru/20260120/chp-2069055240.html
В Татарстане задержали мужчину за подготовку убийства сотрудника УФСБ
В Татарстане задержали мужчину за подготовку убийства сотрудника УФСБ - РИА Новости, 20.01.2026
В Татарстане задержали мужчину за подготовку убийства сотрудника УФСБ
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали местного жителя, который готовил убийство сотрудника УФСБ, сообщает ведомство. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:03:00+03:00
2026-01-20T15:03:00+03:00
2026-01-20T15:03:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20250807/pokushenie-2033847556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Татарстане задержали мужчину за подготовку убийства сотрудника УФСБ
В Татарстане задержали 45-летнего мужчину за подготовку убийства сотрудника УФСБ