Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/chp-2069044749.html
Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО
Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО - РИА Новости, 20.01.2026
Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО
Мошенники пытаются выманить деньги у родных погибших российских бойцов, представляясь сотрудниками якобы связанных с Минобороны РФ структур; преступники... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:40:00+03:00
2026-01-20T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20260116/murmansk-2068344986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО

Мошенники крадут деньги у родных бойцов СВО, говоря о якобы не выданных наградах

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются выманить деньги у родных погибших российских бойцов, представляясь сотрудниками якобы связанных с Минобороны РФ структур; преступники втягивают жертву в разговор, заявляя о якобы не врученных семьям наградах и недоплаченных средствах от государства, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Запись такого разговора есть в распоряжении РИА Новости.
"В МО обратилась вдова погибшего военнослужащего, у которой мошенники пытались выманить деньги, заявляя о якобы "неполученных наградах" и "доплатах от государства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках преступной схемы, мошенник звонит родственнику погибшего и представляется сотрудником некой структуры, якобы связанной с Министерством обороны. В частности на аудиозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, преступник уверенно говорит, что у погибшего остались не выданные награды: Орден Мужества, медаль Жукова, а вместе с ними и "полагающиеся выплаты".
"Звучат суммы в 1 миллион за награду, 5 боевых окладов, компенсация в 18 миллионов рублей, из которых вдова якобы получила только 14, а значит, где-то потерялись 4 миллиона и так далее", - пояснил источник.
Он уточнил, что мошенники акцентируют внимание жертвы на якобы осуществляемые "коррупционные схемы в военкоматах". При этом преступники призывают не сообщать никому о разговоре, "несмотря на то, что в реальной жизни ни один государственный орган никогда не будет звонить родственникам погибших для оформления выплат по телефону, тем более обсуждать суммы и награды", - добавил собеседник агентства.
"Все выплаты и награды оформляются строго через официальные учреждения - Минобороны, военкоматы, ВСЦ. Любые разговоры о "неполученных миллионах", "утаенных наградах" и "доплатах за медали" - это типичная мошенническая схема", - подчеркнул источник.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт
16 января, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала