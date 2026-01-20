Источник сообщил, как мошенники выманивают деньги у родных бойцов СВО

ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются выманить деньги у родных погибших российских бойцов, представляясь сотрудниками якобы связанных с Минобороны РФ структур; преступники втягивают жертву в разговор, заявляя о якобы не врученных семьям наградах и недоплаченных средствах от государства, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

Запись такого разговора есть в распоряжении РИА Новости.

"В МО обратилась вдова погибшего военнослужащего, у которой мошенники пытались выманить деньги, заявляя о якобы "неполученных наградах" и "доплатах от государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках преступной схемы, мошенник звонит родственнику погибшего и представляется сотрудником некой структуры, якобы связанной с Министерством обороны. В частности на аудиозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, преступник уверенно говорит, что у погибшего остались не выданные награды: Орден Мужества, медаль Жукова, а вместе с ними и "полагающиеся выплаты".

"Звучат суммы в 1 миллион за награду, 5 боевых окладов, компенсация в 18 миллионов рублей, из которых вдова якобы получила только 14, а значит, где-то потерялись 4 миллиона и так далее", - пояснил источник.

Он уточнил, что мошенники акцентируют внимание жертвы на якобы осуществляемые "коррупционные схемы в военкоматах". При этом преступники призывают не сообщать никому о разговоре, "несмотря на то, что в реальной жизни ни один государственный орган никогда не будет звонить родственникам погибших для оформления выплат по телефону, тем более обсуждать суммы и награды", - добавил собеседник агентства.