Дом моды Chloé зарегистрировал в России товарный знак
Дом моды Chloé зарегистрировал в России товарный знак - РИА Новости, 20.01.2026
Дом моды Chloé зарегистрировал в России товарный знак
Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
