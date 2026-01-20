Рейтинг@Mail.ru
Дом моды Chloé зарегистрировал в России товарный знак - РИА Новости, 20.01.2026
18:35 20.01.2026
Дом моды Chloé зарегистрировал в России товарный знак
Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 20.01.2026
2026
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Компания получила исключительное право на товарный знак до июля 2035 года.
Chloè - французский дом моды, основанный Габи Агьен в 1952 году.
