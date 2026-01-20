Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании

БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. Черногория уважает право народа Гренландии на самоопределение и решение быть в составе Дании, заявил черногорский президент Яков Милатович.
Глава черногорского государства написал во вторник в соцсети Х, что разногласия вокруг Гренландии США и стран ЕС являются, по его мнению, одним из величайших вызовов для НАТО с момента основания, особенно из-за его внутреннего характера.
"Сразу важно отметить, что ЕС и США наши важнейшие и стратегические союзники. Черногория как кандидат на членство в ЕС последовательно согласует свою внешнюю политику с единой внешней политикой и политикой в сфере безопасности ЕС. В связи с этим наше государство уважает право народа Гренландии на самоопределение, как и их решение быть частью королевства Дания", - написал Милатович и добавил, что Черногория поддерживает продолжение диалога между союзниками по НАТО для поиска устойчивого решения, чтобы "Арктика осталась пространством стабильности и сотрудничества".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.