Рейтинг@Mail.ru
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/chernogorija-2069054426.html
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании - РИА Новости, 20.01.2026
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании
Черногория уважает право народа Гренландии на самоопределение и решение быть в составе Дании, заявил черногорский президент Яков Милатович. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:00:00+03:00
2026-01-20T15:00:00+03:00
в мире
гренландия
черногория
сша
яков милатович
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/48/1560064856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_421a1f61232d39bd53cf04dd59cdbdbf.jpg
https://ria.ru/20260114/vs-2067897963.html
гренландия
черногория
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/48/1560064856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1a009a7370279a695999a55c5a18c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, черногория, сша, яков милатович, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Гренландия, Черногория, США, Яков Милатович, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании

Милатович: Черногория уважает право народа Гренландии на самоопределение

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗаснеженные горы на острове Гренландия
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Заснеженные горы на острове Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. Черногория уважает право народа Гренландии на самоопределение и решение быть в составе Дании, заявил черногорский президент Яков Милатович.
Глава черногорского государства написал во вторник в соцсети Х, что разногласия вокруг Гренландии США и стран ЕС являются, по его мнению, одним из величайших вызовов для НАТО с момента основания, особенно из-за его внутреннего характера.
"Сразу важно отметить, что ЕС и США наши важнейшие и стратегические союзники. Черногория как кандидат на членство в ЕС последовательно согласует свою внешнюю политику с единой внешней политикой и политикой в сфере безопасности ЕС. В связи с этим наше государство уважает право народа Гренландии на самоопределение, как и их решение быть частью королевства Дания", - написал Милатович и добавил, что Черногория поддерживает продолжение диалога между союзниками по НАТО для поиска устойчивого решения, чтобы "Арктика осталась пространством стабильности и сотрудничества".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО
14 января, 18:49
 
В миреГренландияЧерногорияСШАЯков МилатовичДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала