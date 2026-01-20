https://ria.ru/20260120/chelovek-2068987488.html
В Запорожской области три человека пострадали при ударах ВСУ
В Запорожской области три человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
В Запорожской области три человека пострадали при ударах ВСУ
Три человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:52:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области три человека пострадали при ударах ВСУ
В Запорожской области за сутки три человека пострадали при ударах беспилотников