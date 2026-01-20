Часть Крыма оказалась обесточенной

https://ria.ru/20260120/chast-2068945189.html
Часть северного и северо-западного Крыма обесточена из-за технологических нарушений в сетях, электроснабжение восстановят в течение трех часов, сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
2026
