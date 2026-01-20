Рейтинг@Mail.ru
09:05 20.01.2026
Часть Крыма оказалась обесточенной
республика крым
джанкой
крымэнерго
происшествия
республика крым
джанкой
республика крым, джанкой, крымэнерго, происшествия
Республика Крым, Джанкой, Крымэнерго, Происшествия
Часть Крыма оказалась обесточенной

Часть Крыма оказалась обесточенной из-за технологических нарушений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Часть северного и северо-западного Крыма обесточена из-за технологических нарушений в сетях, электроснабжение восстановят в течение трех часов, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, в течении трех часов электроснабжение восстановят в полном объеме.
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
11 января, 12:25
 
Республика КрымДжанкойКрымэнергоПроисшествия
 
 
