В Брянске завели дело после провала детей под лед
16:56 20.01.2026
В Брянске завели дело после провала детей под лед
В Брянске завели дело после провала детей под лед
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как двое детей провалились под лед на реке Десна в Брянске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
брянск
россия
бежицкий район
брянск
россия
бежицкий район
происшествия, брянск, россия, бежицкий район
Происшествия, Брянск, Россия, Бежицкий район
В Брянске завели дело после провала детей под лед

В Брянске завели дело после провала детей под лед на реке Десна

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как двое детей провалились под лед на реке Десна в Брянске, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее в пресс-службе городской администрации Брянска сообщили, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ведомство поставило на контроль ход расследования дела.
27 декабря 2025, 04:57
 
ПроисшествияБрянскРоссияБежицкий район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
