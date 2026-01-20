В Брянске завели дело после провала детей под лед

ТУЛА, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как двое детей провалились под лед на реке Десна в Брянске, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее в пресс-службе городской администрации Брянска сообщили, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе Брянска, предварительно, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ведомство поставило на контроль ход расследования дела.
