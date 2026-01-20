Опрос показал, сколько британцев поддержат ответные пошлины против США

ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Почти 70% британцев поддержат введение пошлин в отношении США в случае, если Вашингтон введет пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам исследования, 45% британцев "решительно поддержат" введение ответных пошлин, в то время как 22% "в некоторой степени" поддержат такую меру. Таким образом, 67% британцев поддержат введение ответных пошлин против США.
При этом всего 14% респондентов высказались против каких-либо ответных пошлин.
Опрос проводился 19 января среди 5 330 британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
