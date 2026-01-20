Рейтинг@Mail.ru
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/britaniya-2068926887.html
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину - РИА Новости, 20.01.2026
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину
Приглашение президенту России Владимиру Путину войти в Совет мира по Газе вызывает вопросы относительно его повестки дня, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T03:43:00+03:00
2026-01-20T03:43:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068907738.html
https://ria.ru/20260119/sovet-2068900936.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068840685.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, всемирный банк, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный банк, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину

Guardian: приглашение Путина в Совет мира ставит вопросы о его повестке

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину войти в Совет мира по Газе вызывает вопросы относительно его повестки дня, пишет британская газета Guardian.
"Приглашение Путину <…> вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", — говорится в материале.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Американская конгрессвумен поддержала приглашение Путина в Совет мира
Вчера, 22:10
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе.
ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе
Вчера, 21:07
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, Россия и Китай воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп пригласил президента Польши войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ
Вчера, 16:58
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВсемирный банкООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала