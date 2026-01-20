В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину войти в Совет мира по Газе вызывает вопросы относительно его повестки дня, пишет британская газета Guardian.
"Приглашение Путину <…> вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", — говорится в материале.
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе.
ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, Россия и Китай воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.