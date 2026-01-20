Рейтинг@Mail.ru
Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей
02:51 20.01.2026 (обновлено: 02:52 20.01.2026)
Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей
Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей - РИА Новости, 20.01.2026
Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей
Правительство Великобритании сообщило, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
великобритания
австралия
дания
кир стармер
метте фредериксен
великобритания
австралия
дания
в мире, великобритания, австралия, дания, кир стармер, метте фредериксен
В мире, Великобритания, Австралия, Дания, Кир Стармер, Метте Фредериксен
Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей

Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей и подростков

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.
Газета Guardian 13 января сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
11 декабря 2025, 14:27
"Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми соцсетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении на официальном портале правительства.
Власти обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели такое ограничение, а также изучат пути контроля за допустимым для несовершеннолетних контентом и борьбы с чрезмерным использованием соцсетей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Франция введет запрет на соцсети детям младше 15 лет
31 декабря 2025, 14:47
В то же время правительство поручит Управлению по стандартам в сфере образования Великобритании организовать проверки соблюдения свободного от смартфонов режима в школах, так как более половины учеников, по данным властей, сообщили об игнорировании установленных ограничений.
Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
Флаг Австралии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для подростков
12 декабря 2025, 04:06
 
В мире, Великобритания, Австралия, Дания, Кир Стармер, Метте Фредериксен
 
 
