Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.
Газета Guardian 13 января сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.
"Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми соцсетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении на официальном портале правительства.
Власти обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели такое ограничение, а также изучат пути контроля за допустимым для несовершеннолетних контентом и борьбы с чрезмерным использованием соцсетей.
В то же время правительство поручит Управлению по стандартам в сфере образования Великобритании организовать проверки соблюдения свободного от смартфонов режима в школах, так как более половины учеников, по данным властей, сообщили об игнорировании установленных ограничений.
Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
