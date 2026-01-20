Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило, что проведет консультации по ограничению использования соцсетей детьми и подростками и усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.

Газета Guardian 13 января сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.

"Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми соцсетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении на официальном портале правительства.

Власти обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели такое ограничение, а также изучат пути контроля за допустимым для несовершеннолетних контентом и борьбы с чрезмерным использованием соцсетей.

В то же время правительство поручит Управлению по стандартам в сфере образования Великобритании организовать проверки соблюдения свободного от смартфонов режима в школах, так как более половины учеников, по данным властей, сообщили об игнорировании установленных ограничений.

Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.