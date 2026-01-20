Рейтинг@Mail.ru
"Отчаянно нужен": в Британии предрекли унижение ЕС - РИА Новости, 20.01.2026
02:10 20.01.2026
"Отчаянно нужен": в Британии предрекли унижение ЕС
"Отчаянно нужен": в Британии предрекли унижение ЕС
Европейские политики готовы сохранять лояльность президенту США Дональду Трампу и сдать Гренландию ради собственной безопасности и помощи Украине, пишет... РИА Новости, 20.01.2026
"Отчаянно нужен": в Британии предрекли унижение ЕС

Telegraph: Европа готова терпеть выходки Трампа ради безопасности и Украины

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские политики готовы сохранять лояльность президенту США Дональду Трампу и сдать Гренландию ради собственной безопасности и помощи Украине, пишет британская газета Telegraph.
"Европе отчаянно нужен Трамп — не только для собственной безопасности, но и ради Украины. Лидеры континентальных стран мирились с торговыми пошлинами в рамках сделок, которые, по их мнению, были необходимы для сохранения лояльности президента США", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Кир Стармер
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
00:30
00:30
Издание отмечает, что, учитывая такую слабость Европы, капитуляция Дании стала бы вполне ожидаемым исходом для всех, кто пытается противостоять напору американского лидера.
"Сдача Гренландии не стала бы шоком для тех, кто призывает Европу, включая Великобританию, проявить мужество и противостоять Трампу", — подчеркивается в материале.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
01:59
01:59
Ранее депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа разобщена и "не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением".
Президент США Дональду Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Город Нуук на острове Гренландия
В столице Гренландии нет паники и напряженности
Вчера, 20:05
Вчера, 20:05
 
Заголовок открываемого материала