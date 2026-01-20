МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские политики готовы сохранять лояльность президенту США Дональду Трампу и сдать Гренландию ради собственной безопасности и помощи Украине, пишет британская газета Telegraph.
"Сдача Гренландии не стала бы шоком для тех, кто призывает Европу, включая Великобританию, проявить мужество и противостоять Трампу", — подчеркивается в материале.
Ранее депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа разобщена и "не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением".
Президент США Дональду Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
