В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков

После удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино Тайлоков приехал туда, чтобы оценить последствия атаки, в этот момент еще один дрон ВСУ нанес удар по парковке возле объекта, чиновник получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.