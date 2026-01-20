https://ria.ru/20260120/bpla-2069184526.html
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
белгородская область
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки БПЛА, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ
погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков", - написал он в Telegram-канале.
После удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино Тайлоков приехал туда, чтобы оценить последствия атаки, в этот момент еще один дрон ВСУ нанес удар по парковке возле объекта, чиновник получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
Как сообщил Гладков, у Тайлокова остались двое детей. Губернатор назвал его человеком необычайной храбрости, всегда помогавшим людям.
"Это невосполнимая утрата", - добавил Гладков
.
Ранее он сообщил об отражении атаки противника над Белгородом и Белгородским округом повреждены предприятия энергокомплекса, предварительно, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.