Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 20.01.2026 (обновлено: 01:10 21.01.2026)
https://ria.ru/20260120/bpla-2069184526.html
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков - РИА Новости, 21.01.2026
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-20T23:49:00+03:00
2026-01-21T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069183573_0:547:983:1100_1920x0_80_0_0_d4fca52bfa35945a3fe5b5b1c0c8af4d.jpg
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069183573_0:455:983:1192_1920x0_80_0_0_8302a7ee1384513c3fef617bc30d8236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности округа Тайлоков

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тайлоков погиб от атаки ВСУ

© Фото : Telegram-канал "Настоящий Гладков"Погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков
Погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков", - написал он в Telegram-канале.
После удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино Тайлоков приехал туда, чтобы оценить последствия атаки, в этот момент еще один дрон ВСУ нанес удар по парковке возле объекта, чиновник получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
Как сообщил Гладков, у Тайлокова остались двое детей. Губернатор назвал его человеком необычайной храбрости, всегда помогавшим людям.
"Это невосполнимая утрата", - добавил Гладков.
Ранее он сообщил об отражении атаки противника над Белгородом и Белгородским округом повреждены предприятия энергокомплекса, предварительно, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала