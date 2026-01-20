https://ria.ru/20260120/bpla-2069046929.html
В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал пенсионер
В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал пенсионер - РИА Новости, 20.01.2026
В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал пенсионер
Дрон атаковал автомобиль в Васильевке Запорожской области, ранен 85-летний пенсионер, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
запорожская область
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области дрон атаковал автомобиль, пострадал 85-летний пенсионер