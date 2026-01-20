https://ria.ru/20260120/bosfor-2069064204.html
Личность мужчины, найденного в Босфоре, определят через экспертизу ДНК
Личность мужчины, найденного в Босфоре, определят через экспертизу ДНК - РИА Новости, 20.01.2026
Личность мужчины, найденного в Босфоре, определят через экспертизу ДНК
ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре, по предположению полиции, речь идет о российском пловце Николае Свечникове, сообщили... РИА Новости, 20.01.2026
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре, по предположению полиции, речь идет о российском пловце Николае Свечникове, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Тело мужчины обнаружили в Босфоре
недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Родственников пропавшего в августе 2025 года Свечникова
вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман.
"Двадцатого января турецкие власти информировали Генеральное консульство России
в Стамбуле
о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове. Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы", - сообщили дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.