Личность мужчины, найденного в Босфоре, определят через экспертизу ДНК

СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре, по предположению полиции, речь идет о российском пловце Николае Свечникове, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Родственников пропавшего в августе 2025 года Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман.

"Двадцатого января турецкие власти информировали Генеральное консульство России Стамбуле о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове. Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы", - сообщили дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.