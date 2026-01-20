Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве

По версии следствия, в 2021 году мужчина и его сообщники распространили в интернете рекламу о продаже транспорта по низким ценам. Покупатели вносили оплату, после чего с ними заключали договор купли-продажи, в котором стоимость авто была была выше ранее предложенной. Как отметила представитель МВД РФ, 21 потерпевшему причинен ущерб на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.