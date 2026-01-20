https://ria.ru/20260120/bolgarija-2068962962.html
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 20.01.2026
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Обвиняемый в мошенничестве россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован из Болгарии, сообщила журналистам официальный представитель МВД РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:16:00+03:00
2026-01-20T10:16:00+03:00
2026-01-20T10:21:00+03:00
россия
болгария
софия (город)
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080742_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_a5ff30eb0459d9555d5c22589448d217.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064472366.html
https://ria.ru/20251225/rossija-2064512580.html
россия
болгария
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b6774f132ab1e54a3d23aec88b58242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, софия (город), ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире
Россия, Болгария, София (город), Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), В мире
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Из Болгарии экстрадировали россиянина, разыскиваемого по каналам Интерпола
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован из Болгарии, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Софии
представители правоохранительных органов Республики Болгария передали сотрудникам НЦБ Интерпола
МВД России и ФСИН России
гражданина Российской Федерации. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк
.
По версии следствия, в 2021 году мужчина и его сообщники распространили в интернете рекламу о продаже транспорта по низким ценам. Покупатели вносили оплату, после чего с ними заключали договор купли-продажи, в котором стоимость авто была была выше ранее предложенной. Как отметила представитель МВД РФ, 21 потерпевшему причинен ущерб на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за пределами России. Мужчина был объявлен в международный розыск и в апреле 2025 года задержан.
Как уточнили в Генпрокуратуре
РФ, экстрадированный - Александр Плеснецов. Также отмечается, что участники группы после обращения покупателей в салон заполняли заявки на получение кредита от имени потерпевших на большую сумму, чем указывалось в рекламе, а разницу между реальной стоимостью транспортных средств и суммой, указанной в кредитном договоре, соучастники распределяли между собой.