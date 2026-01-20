Рейтинг@Mail.ru
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 20.01.2026
10:16 20.01.2026 (обновлено: 10:21 20.01.2026)
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Обвиняемый в мошенничестве россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован из Болгарии, сообщила журналистам официальный представитель МВД РИА Новости, 20.01.2026
россия, болгария, софия (город), ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире
Россия, Болгария, София (город), Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), В мире
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве

Из Болгарии экстрадировали россиянина, разыскиваемого по каналам Интерпола

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован из Болгарии, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Софии представители правоохранительных органов Республики Болгария передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России гражданина Российской Федерации. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
24 декабря 2025, 22:30
По версии следствия, в 2021 году мужчина и его сообщники распространили в интернете рекламу о продаже транспорта по низким ценам. Покупатели вносили оплату, после чего с ними заключали договор купли-продажи, в котором стоимость авто была была выше ранее предложенной. Как отметила представитель МВД РФ, 21 потерпевшему причинен ущерб на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за пределами России. Мужчина был объявлен в международный розыск и в апреле 2025 года задержан.
Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, экстрадированный - Александр Плеснецов. Также отмечается, что участники группы после обращения покупателей в салон заполняли заявки на получение кредита от имени потерпевших на большую сумму, чем указывалось в рекламе, а разницу между реальной стоимостью транспортных средств и суммой, указанной в кредитном договоре, соучастники распределяли между собой.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
25 декабря 2025, 09:43
 
РоссияБолгарияСофия (город)Ирина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)В мире
 
 
