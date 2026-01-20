Рейтинг@Mail.ru
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/biznes-2069159530.html
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес - РИА Новости, 20.01.2026
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес
Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:03:00+03:00
2026-01-20T21:03:00+03:00
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20251231/gosuslugi-2065798142.html
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, люберцы, московская область (подмосковье), владимир путин, экономика
Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Экономика
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года.
"Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая - в конце мая", - сказал Максимов.
Собеседник агентства добавил, что после программы "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией в декабре 2025 года, он общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным.
В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Предприниматель отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.
Как отметил российский лидер в ходе программы, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
31 декабря 2025, 03:51
 
РоссияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала