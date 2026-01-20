Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года
08:34 20.01.2026
Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Самыми излюбленными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали якобы взлом аккаунта на "Госуслугах", замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование на... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:34:00+03:00
2026-01-20T08:34:00+03:00
технологии
мошенничество
мошенники
технологии, мошенничество, мошенники
Технологии, Мошенничество, мошенники
Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года

РИА Новости: названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Самыми излюбленными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали якобы взлом аккаунта на "Госуслугах", замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование на работу, рассказали РИА Новости в "Билайне".
"Злоумышленники отправляют клиенту смс или e-mail: ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру", - сообщили в компании. Далее напуганная жертва сама звонит аферистами и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код, который уже реально позволить получить доступ к аккаунту.
Еще одной легендой является замена счетчика: "Аферист звонит якобы от имени ЖКХ и сообщает, что у клиента проблема со счетчиками: нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться с мастером о визите для поверки, либо воспользоваться своим правом на бесплатную замену счетчика, чтобы не потерять место в очереди".
После того, как обманутый клиент называет звонящему код или активирует бота, в игру вступают сообщники афериста - якобы представители правоохранительных органов с предложением помочь перевести деньги на "безопасный счет".
Третьей популярной схемой стало фейковое онлайн-собеседовние на работу. "Мошенник звонит клиенту, который ищет работу, и предлагает ему встретиться онлайн, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана".
Далее, объясняют специалисты, следует или установка вредоносного программного обеспечения, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме.
ТехнологииМошенничествомошенники
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
