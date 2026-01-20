Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы 2025 года

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Самыми излюбленными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали якобы взлом аккаунта на "Госуслугах", замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование на работу, рассказали РИА Новости в "Билайне".

"Злоумышленники отправляют клиенту смс или e-mail: ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру", - сообщили в компании. Далее напуганная жертва сама звонит аферистами и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код, который уже реально позволить получить доступ к аккаунту.

Еще одной легендой является замена счетчика: "Аферист звонит якобы от имени ЖКХ и сообщает, что у клиента проблема со счетчиками: нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться с мастером о визите для поверки, либо воспользоваться своим правом на бесплатную замену счетчика, чтобы не потерять место в очереди".

После того, как обманутый клиент называет звонящему код или активирует бота, в игру вступают сообщники афериста - якобы представители правоохранительных органов с предложением помочь перевести деньги на "безопасный счет".

Третьей популярной схемой стало фейковое онлайн-собеседовние на работу. "Мошенник звонит клиенту, который ищет работу, и предлагает ему встретиться онлайн, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана".